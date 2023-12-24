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"حماس": نجدّد مطالبتنا للصليب الأحمر بضرورة التحرك والكشف عن مصير مئات الفلسطينيين المختطفين من غزة (الشرق)

Lebanon 24
24-12-2023 | 07:48
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