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إطلاق قذائف مدفعية كثيفة ومتتالية على منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 07:49
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