كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة اسرائيلية راجلة متوغلة بمنطقة جحر الديك وأكدوا مقتل 6 وإصابة آخرين (الجزيرة)

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