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الناطق باسم الدفاع المدني في غزة لـ"الجزيرة": جباليا تتعرض لإبادة جماعية حقيقية من طرف العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
24-12-2023 | 08:39
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