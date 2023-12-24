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صفارات الإنذار تدوي مجدداً في "برعام" و"أفيفيم" في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:02
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