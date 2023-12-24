Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الحوثيين: على الدول المطلة على البحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي في الوقت الراهن (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها بالبحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل مع السفن الإسرائيلية
lebanon 24
24/12/2023 22:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين: مستمرون في منع توجه السفن لموانئ إسرائيل عبر البحرين العربي والأحمر (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثيين: البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بالجيش الإسرائيلي
lebanon 24
24/12/2023 22:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الحوثيين: محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن "عمليات" البحر الأحمر تحت رعاية سلطنة عمان (رويترز)
lebanon 24
24/12/2023 22:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:57 | 2023-12-24
14:46 | 2023-12-24
14:27 | 2023-12-24
14:17 | 2023-12-24
14:10 | 2023-12-24
14:10 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24