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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك بشمال غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 15 خلال 24 ساعة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 11:06
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