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نتنياهو: القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين القضاء على حماس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-12-2023 | 11:09
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