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طائرة إستطلاع إسرائيليّة تُطلق 3 صواريخ باتجاه المنطقة الواقعة بين راميا ومروحين في جنوب لبنان

Lebanon 24
24-12-2023 | 12:38
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