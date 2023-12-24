Advertisement

أخبار عاجلة

سرايا القدس: نفذنا مع كتائب المجاهدين عملية قنص لجندي إسرائيلي واستهدفنا تجمعا بصاروخ "سعير" في حي القصاصيب بمخيم جباليا (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس: قصفنا موقع "إسناد صوفا" العسكري وتمركزًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بوابل من قذائف الهاون (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات الليلة في محاور شمال القطاع بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا موقع إسناد "صوفا" العسكري ومستوطنة "نير اسحاق" برشقات صاروخية (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:57 | 2023-12-24
14:46 | 2023-12-24
14:27 | 2023-12-24
14:17 | 2023-12-24
14:10 | 2023-12-24
14:10 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24