Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإسرائيلي: دعونا نتوقف عن الخلافات والجدل في هذه الحرب الصعبة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 14:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن والد المحتجز الإسرائيلي إيتاي تشن: مقابلة الرئيس الأمريكي أسهل من مقابلة مجلس الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: الشعب قدّم دعما في بداية الحرب لكنه يشعر بالضجر من خسائرها (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون: لن تنتهي الحرب من دون صفقة تبادل وإطلاق سراح أسرى كبار (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب حل مجلس الحرب فورا وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة (الجزيرة)
lebanon 24
24/12/2023 22:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:57 | 2023-12-24
14:46 | 2023-12-24
14:27 | 2023-12-24
14:17 | 2023-12-24
14:10 | 2023-12-24
14:10 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24