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وول ستريت جورنال عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: الشعب قدّم دعما في بداية الحرب لكنه يشعر بالضجر من خسائرها (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 14:46
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