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طائرة عسكرية أردنية تنفذ إنزالا جويا لمساعدات على محاصرين في كنيسة في حي الزيتون بغزة (العربية)

Lebanon 24
24-12-2023 | 14:57
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