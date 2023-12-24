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أخبار عاجلة
طائرة عسكرية أردنية تنفذ إنزالا جويا لمساعدات على محاصرين في كنيسة في حي الزيتون بغزة (العربية)
Lebanon 24
24-12-2023
|
14:57
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