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الخارجية السعودية: المملكة ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-12-2023 | 15:42
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