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أغلب ضحايا مجزرة المغازى من الأطفال والنساء وكبار السن وهناك مفقودون تحت الأنقاض (الجزيرة)

Lebanon 24
24-12-2023 | 16:33
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