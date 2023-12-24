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أخبار عاجلة
معلومات عن سقوط شهيدٍ إثر الغارة الإسرائيلية على منزلٍ في بلدة مركبا - جنوب لبنان
Lebanon 24
24-12-2023
|
16:47
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