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وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية

Lebanon 24
24-12-2023 | 17:13
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