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التلفزيون الفلسطيني: 11 شهيداً في قصف إسرائيلي على منزل شرقي خان يونس

Lebanon 24
24-12-2023 | 17:23
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