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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يقصف الطرق بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف للأماكن المستهدفة

Lebanon 24
24-12-2023 | 17:31
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