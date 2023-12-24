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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: المجزرة المروعة في المغازي هي استعراض لآلة الإجرام الصهيونية على أجساد الأطفال والنساء والشيوخ

Lebanon 24
24-12-2023 | 17:40
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