Advertisement

أخبار عاجلة

صفارات إنذار تدوي في جنين وسط إطلاق نار عقب اقتحام آليات الاحتلال المدينة واتجاهها نحو المخيم

Lebanon 24
24-12-2023 | 18:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي بجنين ومخيمها مع تحرك قوة إسرائيلية من حاجزي الجلمة وسالم باتجاه المدينة
lebanon 24
25/12/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف تجاه آليات وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها (الجزيرة)
lebanon 24
25/12/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من آليات الاحتلال تغادر مخيم جنين وتعيد انتشارها شرقه ضمن عملية عسكرية مستمرة في المدينة
lebanon 24
25/12/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام في جنين: خاض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات في آليات العدو لدى اقتحام المدينة
lebanon 24
25/12/2023 04:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:53 | 2023-12-24
18:51 | 2023-12-24
18:50 | 2023-12-24
18:38 | 2023-12-24
18:34 | 2023-12-24
18:29 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24