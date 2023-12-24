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"القناة 12 الإسرائيلية": وزارة الاقتصاد تقترح إغلاق مكاتب حكومية تابعة لبعض الوزارات لتوفير قرابة نصف مليار شيكل سنوياً

Lebanon 24
24-12-2023 | 18:53
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