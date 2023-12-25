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إيران تنفي الهجمات على السفن بالمياه الدولية وتقول إن "الاتهامات الأميركية لا أساس لها"

Lebanon 24
25-12-2023 | 02:46
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