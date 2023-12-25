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أخبار عاجلة
مقاتلات تركية تقصف 4 مواقع في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا
Lebanon 24
25-12-2023
|
03:35
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