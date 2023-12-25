البطريرك الراعي في قداس الميلاد: نأسف لأنّ الانقلاب الداخلي لم يحدث على صعيد وطننا لبنان وكنّا ننتظر تحوّلاً في نفوس نواب الأمّة وكتلهم يحملهم على انتخاب رئيس كفوء

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