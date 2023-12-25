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المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة لـ"الجزيرة": أعداد الشهداء الكبيرة تفوق الإمكانيات المحدودة لفرق الإسعاف

Lebanon 24
25-12-2023 | 05:29
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