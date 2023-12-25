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وزارة الدفاع التركية: تحييد 26 مسلحا كرديا في ضربات على سوريا والعراق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-12-2023 | 05:58
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