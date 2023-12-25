Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 مركبة إسعاف تتجه إلى غزة لإجلاء 21 جريحا من المستشفى المعمداني و12 جريحا ونازحا من مستشفى الشفاء (الجزيرة)

Lebanon 24
25-12-2023 | 06:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات إسرائيلية تحاصر المستشفى المعمداني وسط اشتباكات عنيفة
lebanon 24
25/12/2023 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و20 جريحا بينهم حالتان حرجتان إثر استهداف قناصة الاحتلال مستشفى القدس في غزة
lebanon 24
25/12/2023 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة لـ"الجزيرة": أعداد الشهداء الكبيرة تفوق الإمكانيات المحدودة لفرق الإسعاف
lebanon 24
25/12/2023 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 190 شخصا من مستشفى الشفاء (العربية)
lebanon 24
25/12/2023 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2023-12-25
10:23 | 2023-12-25
09:44 | 2023-12-25
09:16 | 2023-12-25
09:14 | 2023-12-25
09:13 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24