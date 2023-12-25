20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": استهداف منزل في كفركلا بـ٣ قذائف معادية واشتعال النيران في داخله
Lebanon 24
25-12-2023
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استهداف منزل في كفركلا بقذيفتين وقصف مدفعي على تلة حمامص في سردا
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف منزل في كفركلا بقذيفتين وقصف مدفعي على تلة حمامص في سردا
25/12/2023 17:40:16
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من القذائف المعادية عند تلة "العويضة" لجهة بلدة الطيبة واستهداف محيط كنيسة بلدة يارون ومنطقتي حامول واللبونة في أطراف الناقورة
25/12/2023 17:40:16
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة بعد دقائق من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة بعد دقائق من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة كفركلا
25/12/2023 17:40:16
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية صباح اليوم على منزل المواطن عباس حمود في كفركلا جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية صباح اليوم على منزل المواطن عباس حمود في كفركلا جنوب لبنان
25/12/2023 17:40:16
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:14 | 2023-12-24
24/12/2023 01:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
Lebanon 24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
15:47 | 2023-12-24
24/12/2023 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إستخباراتيّة تعلن مفاجأة عن "حزب الله".. هذه تفاصيلها!
Lebanon 24
تقارير إستخباراتيّة تعلن مفاجأة عن "حزب الله".. هذه تفاصيلها!
15:06 | 2023-12-24
24/12/2023 03:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من بيروت ينتشر في إسرائيل.. هذا مضمونه!
Lebanon 24
فيديو من بيروت ينتشر في إسرائيل.. هذا مضمونه!
03:45 | 2023-12-25
25/12/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج في طريقها الى لبنان… وبداية واعدة لموسم التزلّج
Lebanon 24
الثلوج في طريقها الى لبنان… وبداية واعدة لموسم التزلّج
02:30 | 2023-12-25
25/12/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:28 | 2023-12-25
"حزب الله" يعلن استهداف "أفيفيم" و"المطلة" بالأسلحة المناسبة
10:23 | 2023-12-25
"حزب الله": استهدفنا تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع "حانيتا" بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
09:44 | 2023-12-25
نتنياهو: إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح الرهائن في غزة دون ضغوط عسكرية (الشرق)
09:16 | 2023-12-25
قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات متبادلة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)
09:14 | 2023-12-25
صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة في الجليل الغربي (التلفزيون العربي)
09:13 | 2023-12-25
وسائل إعلام كردية: مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في مطار أربيل بالعراق (العربية)
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
25/12/2023 17:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24