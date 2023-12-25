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القناة 12 الإسرائيلية: جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو ستبدأ في شباط وستنعقد 4 مرات أسبوعياً (الجزيرة)

Lebanon 24
25-12-2023 | 08:00
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