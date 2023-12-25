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وزارة الصحّة في غزة: ارتفاع عدد الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20674 إضافة إلى 54536 جريحاً

Lebanon 24
25-12-2023 | 08:54
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