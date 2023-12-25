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نتنياهو: إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح الرهائن في غزة دون ضغوط عسكرية (الشرق)

Lebanon 24
25-12-2023 | 09:44
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