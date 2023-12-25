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وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تتأهب على الجبهة الشمالية مع لبنان بعد قتل قيادي إيراني في سوريا (العربية)

Lebanon 24
25-12-2023 | 11:56
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