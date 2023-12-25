قناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب يناقش هذه الليلة اقتراحا مصريا بموجبه يتم إطلاق 40 أسيرا مقابل هدنة وخطوط لاتفاق على إنهاء الحرب (الجزيرة)

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