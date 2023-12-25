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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو أكد خلال جلسة حزب الليكود أن العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين

Lebanon 24
25-12-2023 | 12:42
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