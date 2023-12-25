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إسرائيل ترفض التعليق على عملية اغتيال قيادي بالحرس الثوري ولكنها تتحسب بجدية من ردة فعل إيران (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-12-2023 | 13:35
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