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مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين قرب دوار شرف غرب نابلس (شبكة قدس)

Lebanon 24
25-12-2023 | 15:37
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