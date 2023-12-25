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وزير الخارجية الإيراني: المستشار رضي موسوي قاتل لضمان أمن إيران والمنطقة وعلى إسرائيل ترقب العد العكسي القاسي

Lebanon 24
25-12-2023 | 17:07
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