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الزوراق الحربية الاسرائيلية تقصف غرب النصيرات وقصف مدفعي مكثف شرق البريج وسط قطاع غزة

Lebanon 24
25-12-2023 | 17:31
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