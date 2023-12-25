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"أكسيوس": الوزير الإسرائيلي يناقش في واشنطن أفكار نتنياهو بخصوص حكم غزة بعد الحرب

Lebanon 24
25-12-2023 | 17:47
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