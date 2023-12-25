Advertisement

أخبار عاجلة

غارات جديدة تستهدف غرب مدينة خان يونس بالقرب من مجمع ناصر الطبي

Lebanon 24
25-12-2023 | 18:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول 3 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس إثر قصف الاحتلال مناطق غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
26/12/2023 03:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات العدو الإسرائيلي تقصف محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع
lebanon 24
26/12/2023 03:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس: فقدنا السيطرة أمام أعداد المصابين الكبيرة التي تصل إلى المستشفى (الجزيرة)
lebanon 24
26/12/2023 03:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
26/12/2023 03:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:34 | 2023-12-25
19:18 | 2023-12-25
19:15 | 2023-12-25
18:36 | 2023-12-25
18:27 | 2023-12-25
18:26 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24