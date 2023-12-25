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إعلام أميركي: قلق من عدم إطلاق حماس 3 أميركيين بهدف دفع واشنطن للضغط على إسرائيل

Lebanon 24
25-12-2023 | 19:15
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