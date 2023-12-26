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وزارة الدفاع الإيرانية: ردنا سيكون صارما ومؤثرا لكن لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية

Lebanon 24
26-12-2023 | 01:52
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