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إعلام فلسطيني: 26 شهيدا في غارة إسرائيلية جديدة على خان يونس (العربية)

Lebanon 24
26-12-2023 | 02:18
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