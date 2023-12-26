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"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة طوفا والاطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي
Lebanon 24
26-12-2023
|
02:37
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