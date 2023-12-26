Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": حادث سير بين سيارتين عند مفرق قبة شمرا - عكار الطريق البحري ادى الى سقوط عدد من الجرحى

Lebanon 24
26-12-2023 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثة على الطريق.. هكذا وقعت سرقة بـ"آلاف الدولارات" في بلدة لبنانية
lebanon 24
26/12/2023 12:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مينجيان: لبنان شريك طبيعي في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"
lebanon 24
26/12/2023 12:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيرة على منزل في عيتا الشعب ومعلومات أولية عن سقوط شهيد
lebanon 24
26/12/2023 12:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": المقاومة تستهدف الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة بصواريخ مباشرة
lebanon 24
26/12/2023 12:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:07 | 2023-12-26
04:49 | 2023-12-26
04:48 | 2023-12-26
04:40 | 2023-12-26
04:37 | 2023-12-26
03:25 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24