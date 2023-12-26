21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
لجنة المال تستكمل درس موازنات الوزارات
Lebanon 24
26-12-2023
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما يجري في اجتماعات لجنة المال
Lebanon 24
هذا ما يجري في اجتماعات لجنة المال
26/12/2023 14:37:30
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال أنجزت موازنة "الأشغال"
Lebanon 24
لجنة المال أنجزت موازنة "الأشغال"
26/12/2023 14:37:30
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال لدرس موازنة وزارة الأشغال بحضور الوزير حمية
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال لدرس موازنة وزارة الأشغال بحضور الوزير حمية
26/12/2023 14:37:30
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تدرس موازنة وزارة الطاقة والمياه
Lebanon 24
لجنة المال تدرس موازنة وزارة الطاقة والمياه
26/12/2023 14:37:30
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
14:53 | 2023-12-25
25/12/2023 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
09:53 | 2023-12-25
25/12/2023 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
11:46 | 2023-12-25
25/12/2023 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
14:09 | 2023-12-25
25/12/2023 02:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:30 | 2023-12-26
هيئة بحرية بريطانية: حادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة (العربية)
07:28 | 2023-12-26
وسائل إعلام سورية: الجيش السوري يعلن إسقاط 8 طائرات مسيّرة حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية في ريفي حلب وإدلب (سكاي نيوز عربية)
07:21 | 2023-12-26
المرصد السوري: فصائل مسلحة تقصف بالصـواريخ قاعدة الشدادي بريف الحسكة (سكاي نيوز عربية)
07:21 | 2023-12-26
الصحة الفلسطينية: 241 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة (العربية)
07:13 | 2023-12-26
الجيش الإسرائيلي يقول إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة فوق البحر الأحمر كانت متجهة إلى إيلات (العربية)
07:11 | 2023-12-26
انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
26/12/2023 14:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24