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الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة الإعلان رسميا عن انتشار المجاعة في غزة بسبب "حرب الإبادة والحصار" (الشرق)

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:00
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