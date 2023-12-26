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الخارجية المصرية: الوزير سامح شكري بحث مع نظيره الأردني أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر (الشرق)

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:38
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