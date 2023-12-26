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الجيش الإسرائيلي يقول إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة فوق البحر الأحمر كانت متجهة إلى إيلات (العربية)

Lebanon 24
26-12-2023 | 07:13
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